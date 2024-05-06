Зыков Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
по каким-то данным 1922 (https://base.memo.ru/person/show/2193596)
Рождение ребёнка
08.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Любовь Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Рождение ребёнка
08.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова (Крумгольц) Расма (Раиса) Фрицевна (Францевна)
Рождение ребёнка
Около 1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Любовь Михайловна
Смерть
2008