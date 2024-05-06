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Зыков Михаил Яковлевич

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Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Зыков Яков Иванович

Мать: Зыкова (Копылова) Агафья Феоктистовна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
по каким-то данным 1922 (https://base.memo.ru/person/show/2193596)
Рождение ребёнка
08.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Любовь Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Рождение ребёнка
08.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Крумгольц) Расма (Раиса) Фрицевна (Францевна)

Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Любовь Михайловна

Смерть
2008

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