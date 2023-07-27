Копылова Евдокия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Чертов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Черепанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Черепанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Черепанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Черепанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Черепанов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чертов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чертов Борис
Смерть
Неизвестно