Копылова Евдокия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Евдокия Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чертов Андрей Борисович

Отец ребёнка: Чертов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Черепанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Черепанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Черепанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Черепанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Черепанов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чертов Василий Борисович

Отец ребёнка: Чертов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов Борис

Смерть
Неизвестно
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