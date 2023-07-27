Черепанов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Феоктистовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Евдокия Феоктистовна

Смерть
Неизвестно