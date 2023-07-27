Черепанов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Феоктистовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно