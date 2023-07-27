Копылова Александра Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огаркова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огаркова Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огаркова Кристина Ивановна
Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огаркова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огарков Александр Иванович
Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огаркова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно