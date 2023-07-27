Копылова Александра Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Александра Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Феоктист (Феклист) Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огаркова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огаркова Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огаркова Кристина Ивановна

Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огаркова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огарков Александр Иванович

Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огаркова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Огарков Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огарков Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно
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