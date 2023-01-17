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Римский-Корсаков Воин Андреевич

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Место рождения

Малоархангельск, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

14.07.1822

Дата смерти

04.11.1871

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1822

Отец: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Мать: Римская-Корсакова Софья Васильевна

Малоархангельск, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
18.01.1860

Жена: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
30.01.1861

Сын: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
13.05.1863

Сын: Римский-Корсаков Фёдор Воинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Римский-Корсаков Андрей Воинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.07.1868

Дочь: Фон Грюнвальд Александра Воиновна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Великое Княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.05.1870

Дочь: Римская-Корсакова София Воиновна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.11.1871
г. Пиза, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1873

Сын: Римский-Корсаков Михаил Воинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

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