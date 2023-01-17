Римский-Корсаков Воин Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1822
Дата смерти04.11.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1822
Бракосочетание
18.01.1860
Рождение ребёнка
30.01.1861
Сын: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.05.1863
Сын: Римский-Корсаков Фёдор Воинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Римский-Корсаков Андрей Воинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.07.1868
Дочь: Фон Грюнвальд Александра Воиновна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна
Великое Княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.05.1870
Дочь: Римская-Корсакова София Воиновна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна
Смерть
04.11.1871
г. Пиза, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1873
Сын: Римский-Корсаков Михаил Воинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна