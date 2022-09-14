Римская-Корсакова София Воиновна
женский, родилась 12.05.1870, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
МатьРимская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна19.11.1839 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Воин Андреевич14.07.1822 г.р.
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Рождение
12.05.1870
Отец: Римский-Корсаков Воин Андреевич
Мать: Римская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно