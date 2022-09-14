Римская-Корсакова София Воиновна 12.05.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Римская-Корсакова София Воиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.05.1870, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Мать
Римская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна19.11.1839 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Воин Андреевич14.07.1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1870

Отец: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Мать: Римская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

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