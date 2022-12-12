Римская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1839

Дата смерти

17.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1860

Муж: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
30.01.1861

Сын: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
13.05.1863

Сын: Римский-Корсаков Фёдор Воинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Римский-Корсаков Андрей Воинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Рождение ребёнка
12.07.1868

Дочь: Фон Грюнвальд Александра Воиновна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Великое Княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.05.1870

Дочь: Римская-Корсакова София Воиновна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Римский-Корсаков Михаил Воинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Смерть
17.01.1895
Пайде, Paide linn, Järva maakond
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