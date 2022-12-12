Римская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1839
Дата смерти17.01.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1860
Рождение ребёнка
30.01.1861
Сын: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.1863
Сын: Римский-Корсаков Фёдор Воинович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Римский-Корсаков Андрей Воинович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич
Рождение ребёнка
12.07.1868
Дочь: Фон Грюнвальд Александра Воиновна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич
Великое Княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.05.1870
Дочь: Римская-Корсакова София Воиновна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Римский-Корсаков Михаил Воинович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Андреевич
Смерть
17.01.1895
Пайде, Paide linn, Järva maakond