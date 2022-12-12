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Римский-Корсаков Фёдор Воинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.05.1863

Дата смерти

28.09.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1863

Отец: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Мать: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
16.08.1895

Жена: Колянковская Мария Павловна

Рождение ребёнка
11.07.1901

Дочь: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Мальштейн Ольга Густавовна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
29.05.1907

Сын: Римский-Корсаков Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.09.1923
Таллин, Ревельский уезд
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