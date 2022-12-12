Римский-Корсаков Фёдор Воинович
Место рождения
Дата рождения13.05.1863
Дата смерти28.09.1923
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1863
Бракосочетание
16.08.1895
Рождение ребёнка
11.07.1901
Дочь: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Мальштейн Ольга Густавовна
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
29.05.1907
Сын: Римский-Корсаков Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.09.1923
Таллин, Ревельский уезд