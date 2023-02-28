Римский-Корсаков Пётр Воинович
Место рождения
Дата рождения30.01.1861
Дата смерти14.06.1927
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1861
Бракосочетание
30.10.1888
Рождение ребёнка
25.08.1889
Сын: Римский-Корсаков Воин Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
12.05.1890
Дочь: Римская-Корсакова Марина Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
02.02.1891
Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
17.12.1892
Сын: Римский-Корсаков Григорий Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
16.06.1897
Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна
Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1900
Дочь: Римская-Корсакова Милица Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
07.03.1906
Сын: Римский-Корсаков Олег Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна
Смерть
14.06.1927