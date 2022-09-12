Римский-Корсаков Пётр Воинович 30.01.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Римский-Корсаков Пётр Воинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.01.1861, Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

умер 14.06.1927, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Римская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна19.11.1839 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Воин Андреевич14.07.1822 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна04.09.1866 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Воин Петрович25.08.1889 г.р.
Римская-Корсакова Марина Петровна12.05.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1861

Отец: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Мать: Римская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Бракосочетание
30.10.1888

Жена: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
25.08.1889

Сын: Римский-Корсаков Воин Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
12.05.1890

Дочь: Римская-Корсакова Марина Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
02.02.1891

Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
17.12.1892

Сын: Римский-Корсаков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
16.06.1897

Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна

Ломоносов, Петергофский уезд

Рождение ребёнка
25.12.1900

Дочь: Римская-Корсакова Милица Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
07.03.1906

Сын: Римский-Корсаков Олег Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Смерть
14.06.1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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