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Римский-Корсаков Пётр Воинович

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Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

30.01.1861

Дата смерти

14.06.1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1861

Отец: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Мать: Римская-Корсакова Мария Фёдоровна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Бракосочетание
30.10.1888

Жена: Римская-Корсакова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
25.08.1889

Сын: Римский-Корсаков Воин Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1890

Дочь: Римская-Корсакова Марина Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1891

Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
17.12.1892

Сын: Римский-Корсаков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
16.06.1897

Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1900

Дочь: Римская-Корсакова Милица Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
07.03.1906

Сын: Римский-Корсаков Олег Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Григорьевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
14.06.1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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