Римский-Корсаков Пётр Воинович
мужской, родился 30.01.1861, Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР
умер 14.06.1927, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьРимская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна19.11.1839 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Воин Андреевич14.07.1822 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна04.09.1866 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Воин Петрович25.08.1889 г.р.
Римская-Корсакова Марина Петровна12.05.1890 г.р.Показать еще 5
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Рождение
30.01.1861
Отец: Римский-Корсаков Воин Андреевич
Мать: Римская-Корсакова (Бауэр) Мария (Мария-Матильда-Луиза-Роза) Фёдоровна
Бракосочетание
30.10.1888
Рождение ребёнка
25.08.1889
Сын: Римский-Корсаков Воин Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
12.05.1890
Дочь: Римская-Корсакова Марина Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
02.02.1891
Рождение ребёнка
17.12.1892
Рождение ребёнка
16.06.1897
Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1900
Дочь: Римская-Корсакова Милица Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
07.03.1906
Сын: Римский-Корсаков Олег Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна
Смерть
14.06.1927