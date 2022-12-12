Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1866

Дата смерти

29.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1888

Муж: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Рождение ребёнка
25.08.1889

Сын: Римский-Корсаков Воин Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1890

Дочь: Римская-Корсакова Марина Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1891

Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Рождение ребёнка
17.12.1892

Сын: Римский-Корсаков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
16.06.1897

Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1900

Дочь: Римская-Корсакова Милица Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
07.03.1906

Сын: Римский-Корсаков Олег Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
29.03.1942
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