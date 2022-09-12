Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна
женский, родилась 04.09.1866
умерла 29.03.1942
Супруги
Римский-Корсаков Пётр Воинович30.01.1861 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Воин Петрович25.08.1889 г.р.
Римская-Корсакова Марина Петровна12.05.1890 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1888
Рождение ребёнка
25.08.1889
Сын: Римский-Корсаков Воин Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.05.1890
Дочь: Римская-Корсакова Марина Петровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.02.1891
Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Рождение ребёнка
17.12.1892
Сын: Римский-Корсаков Григорий Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Рождение ребёнка
16.06.1897
Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1900
Дочь: Римская-Корсакова Милица Петровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Рождение ребёнка
07.03.1906
Сын: Римский-Корсаков Олег Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Смерть
29.03.1942