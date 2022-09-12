Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна 04.09.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Римская-Корсакова (Бутакова) Мария Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.09.1866

умерла 29.03.1942

Супруги
Римский-Корсаков Пётр Воинович30.01.1861 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Воин Петрович25.08.1889 г.р.
Римская-Корсакова Марина Петровна12.05.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1888

Муж: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Рождение ребёнка
25.08.1889

Сын: Римский-Корсаков Воин Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
12.05.1890

Дочь: Римская-Корсакова Марина Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
02.02.1891

Сын: Римский-Корсаков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Рождение ребёнка
17.12.1892

Сын: Римский-Корсаков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
16.06.1897

Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Ломоносов, Петергофский уезд

Рождение ребёнка
25.12.1900

Дочь: Римская-Корсакова Милица Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
07.03.1906

Сын: Римский-Корсаков Олег Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Смерть
29.03.1942

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