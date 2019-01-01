город Малоархангельск, город Малоархангельск, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Малоархангельск

Малоархангельский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Города
9МАЛОАРХАНГЕЛЬСК. Уездный.При р. Куликов-Ржавец.10807538517391547Церквей православных 2. Училища: уездное, приходское. Больница. Почтовая станция. Базары еженедельно. Фабрики и заводы: салотопенных 4, кожевенный 1, солодовенный 1, масл Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Малоархангельский район
10411Малоархангельскгород52°24'с.ш.36°30'в.д.N-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Малоархангельский муниципальный район, Городское поселение Малоархангельск
54632101001г Малоархангельскгород
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