Римский-Корсаков Андрей Петрович
мужской, родился 07.05.1784, Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
умер 19.03.1862, Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
МатьАвдотья Яковлевна1763 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Пётр Воинович1745 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Мещёрская) Екатерина Васильевна25.09.1798 г.р.
Римская-Корсакова (Скарятина) Софья Васильевна15.09.1802 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Воин Андреевич14.07.1822 г.р.
Римский-Корсаков Николай Андреевич18.03.1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1784
Отец: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Мать: Авдотья Яковлевна
Бракосочетание
1818
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
14.07.1822
Малоархангельск, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
18.03.1844
Смерть
19.03.1862