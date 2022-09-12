Римский-Корсаков Андрей Петрович 07.05.1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Римский-Корсаков Андрей Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.05.1784, Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

умер 19.03.1862, Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Мать
Авдотья Яковлевна1763 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Пётр Воинович1745 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Мещёрская) Екатерина Васильевна25.09.1798 г.р.
Римская-Корсакова (Скарятина) Софья Васильевна15.09.1802 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Воин Андреевич14.07.1822 г.р.
Римский-Корсаков Николай Андреевич18.03.1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1784

Отец: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Мать: Авдотья Яковлевна

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
1818

Жена: Римская-Корсакова (Мещёрская) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
1820

Жена: Римская-Корсакова (Скарятина) Софья Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1822

Сын: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Скарятина) Софья Васильевна

Малоархангельск, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
18.03.1844

Сын: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Скарятина) Софья Васильевна

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
19.03.1862
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

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