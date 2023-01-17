Римский-Корсаков Пётр Воинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1784
Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.08.1789
Сын: Римский-Корсаков Павел Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
21.11.1793
Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1800
Сын: Римский-Корсаков Пётр Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Алексей Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Смерть
1815