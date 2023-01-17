Римский-Корсаков Пётр Воинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Пётр Воинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Воин Яковлевич

Мать: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1784

Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.08.1789

Сын: Римский-Корсаков Павел Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
21.11.1793

Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Римский-Корсаков Пётр Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Смерть
1815
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