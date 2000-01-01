Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1714
Дата смерти31.07.1769
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1737
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Зубова Мария Воиновна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Прасковья Воиновна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Яков Воинович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Александр Воинович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Яковлевич
Смерть
31.07.1769