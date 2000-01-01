Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРимская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна

Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1714

Дата смерти

31.07.1769

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1737

Муж: Римский-Корсаков Воин Яковлевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Зубова Мария Воиновна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Прасковья Воиновна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Яков Воинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Александр Воинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Воин Яковлевич

Смерть
31.07.1769
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close