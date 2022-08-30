Римский-Корсаков Воин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1702
Дата смерти20.07.1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1702
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Яков Воинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1737
Рождение ребёнка
1749
Смерть
20.07.1757
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург