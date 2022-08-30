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Римский-Корсаков Воин Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1702

Дата смерти

20.07.1757

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1702

Отец: Римский-Корсаков Яков Никитич

Мать: Римская-Корсакова (Елагина) Прасковья Агеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Римская-Корсакова) Прасковья Воиновна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Яков Воинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Александр Воинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна

Бракосочетание
06.02.1737

Жена: Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Зубова (Римская-Корсакова) Мария Воиновна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Неплюева) Мария Ивановна

Смерть
20.07.1757
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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