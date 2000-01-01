Римский-Корсаков Яков Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1679
Дата смерти18.01.1734
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1679
Отец: Римский-Корсаков Никита Гурьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1700
Сын: Римский-Корсаков Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна
Рождение ребёнка
04.07.1702
Сын: Римский-Корсаков Воин Яковлевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Римский-Корсаков Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1734