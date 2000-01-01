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Римский-Корсаков Яков Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1679

Дата смерти

18.01.1734

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1679

Отец: Римский-Корсаков Никита Гурьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1700

Сын: Римский-Корсаков Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна

Рождение ребёнка
04.07.1702

Сын: Римский-Корсаков Воин Яковлевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Римский-Корсаков Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Прасковья Агеевна

Смерть
18.01.1734
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