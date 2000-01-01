Римская-Корсакова (Елагина) Прасковья Агеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1679
Дата смерти18.01.1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1700
Сын: Римский-Корсаков Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Никитич
Рождение ребёнка
1700
Сын: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Никитич
Рождение ребёнка
04.07.1702
Сын: Римский-Корсаков Воин Яковлевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Никитич
Рождение ребёнка
1712
Сын: Римский-Корсаков Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1734