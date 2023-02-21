Римский-Корсаков (Корсаков) Никита Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсаков Гурий Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1679
Сын: Римский-Корсаков Яков Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Василий Никитич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно