Римский-Корсаков Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Василий Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Никита Гурьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1705

Дочь: Мельгунова Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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