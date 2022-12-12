Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1705
Дата смерти16.05.1762
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1705
Отец: Римский-Корсаков Василий Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1720
Сын: Мельгунов Александр Петрович
Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович
Рождение ребёнка
После 1720
Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович
Бракосочетание
1720
Рождение ребёнка
09.02.1722
Сын: Мельгунов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Бекович-Черкасская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович
Рождение ребёнка
После 1740
Сын: Мельгунов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович
Рождение ребёнка
28.07.1741
Сын: Мельгунов Андрей Петрович
Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович
Смерть
16.05.1762
Похоронена с мужем на Лазаревском кладбище, Александро-Невской лавры.