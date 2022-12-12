Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1705

Дата смерти

16.05.1762

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1705

Отец: Римский-Корсаков Василий Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1720

Сын: Мельгунов Александр Петрович

Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович

Рождение ребёнка
После 1720

Сын: Мельгунов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович

Бракосочетание
1720

Муж: Мельгунов Пётр Наумович

Рождение ребёнка
09.02.1722

Сын: Мельгунов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович

Рождение ребёнка
После 1740

Сын: Мельгунов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович

Рождение ребёнка
28.07.1741

Сын: Мельгунов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Мельгунов Пётр Наумович

Смерть
16.05.1762
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронена с мужем на Лазаревском кладбище, Александро-Невской лавры.
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