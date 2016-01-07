Мельгунов Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельгунов Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1741

Дата смерти

06.07.1792

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1741

Отец: Мельгунов Пётр Наумович

Мать: Мельгунова Евфимия Васильевна

Бракосочетание
1780

Жена: Мельгунова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Мельгунов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Мельгунова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.04.1784

Дочь: Томилова Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Мельгунова Екатерина Алексеевна

Смерть
06.07.1792
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