Мельгунов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1741
Дата смерти06.07.1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1741
Бракосочетание
1780
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мельгунов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Мельгунова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1784
Дочь: Томилова Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Мельгунова Екатерина Алексеевна
Смерть
06.07.1792