Мельгунова (Барыкова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1757
Дата смерти18.09.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1780
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мельгунов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Мельгунов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1784
Дочь: Томилова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Мельгунов Андрей Петрович
Смерть
18.09.1820