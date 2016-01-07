Мельгунова (Барыкова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельгунова (Барыкова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1757

Дата смерти

18.09.1820

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1780

Муж: Мельгунов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Мельгунов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Мельгунов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1784

Дочь: Томилова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Мельгунов Андрей Петрович

Смерть
18.09.1820
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