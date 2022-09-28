Томилова (Мельгунова) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1784
Дата смерти04.01.1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1784
Бракосочетание
1803
Рождение ребёнка
04.02.1809
Дочь: Аничкова (Томилова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Томилов Алексей Романович
Рождение ребёнка
25.05.1812
Отец ребёнка: Томилов Алексей Романович
Рождение ребёнка
08.04.1814
Сын: Томилов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Томилов Алексей Романович
Рождение ребёнка
12.10.1815
Дочь: Шварц (Томилова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Томилов Алексей Романович
Рождение ребёнка
02.06.1817
Дочь: Томилова Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Томилов Алексей Романович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.01.1823