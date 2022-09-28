Томилова (Мельгунова) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Мельгунова) Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1784

Дата смерти

04.01.1823

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1784

Отец: Мельгунов Андрей Петрович

Мать: Мельгунова (Барыкова) Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
1803

Муж: Томилов Алексей Романович

Рождение ребёнка
04.02.1809

Дочь: Аничкова (Томилова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Томилов Алексей Романович

Рождение ребёнка
25.05.1812

Сын: Томилов Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Томилов Алексей Романович

Рождение ребёнка
08.04.1814

Сын: Томилов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Томилов Алексей Романович

Рождение ребёнка
12.10.1815

Дочь: Шварц (Томилова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Томилов Алексей Романович

Рождение ребёнка
02.06.1817

Дочь: Томилова Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Томилов Алексей Романович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.01.1823

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