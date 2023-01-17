Томилов Алексей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1779
Дата смерти23.04.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1803
Рождение ребёнка
04.02.1809
Дочь: Аничкова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Томилова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
25.05.1812
Мать ребёнка: Томилова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1814
Сын: Томилов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Томилова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
12.10.1815
Дочь: Шварц Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Томилова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
02.06.1817
Дочь: Томилова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Томилова Варвара Андреевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.04.1848