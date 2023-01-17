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Томилов Алексей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1779

Дата смерти

23.04.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1803

Жена: Томилова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
04.02.1809

Дочь: Аничкова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Томилова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
25.05.1812

Сын: Томилов Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Томилова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
08.04.1814

Сын: Томилов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Томилова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
12.10.1815

Дочь: Шварц Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Томилова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
02.06.1817

Дочь: Томилова Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Томилова Варвара Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.04.1848
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