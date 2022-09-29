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Томилов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1814

Дата смерти

25.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1814

Отец: Томилов Алексей Романович

Мать: Томилова (Мельгунова) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томилова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Томилова (Козловская) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Томилова (Козловская) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
25.04.1854

Жена: Томилова (Козловская) Екатерина Михайловна

Смерть
25.04.1858

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