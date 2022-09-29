Томилов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1814
Дата смерти25.04.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1814
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томилова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Томилова (Козловская) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Томилова (Козловская) Екатерина Михайловна
Бракосочетание
25.04.1854
Смерть
25.04.1858