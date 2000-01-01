Томилова (Козловская) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томилова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Томилов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Томилов Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно