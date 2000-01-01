Томилова (Козловская) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Козловская) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1854

Муж: Томилов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томилова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Томилов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Томилов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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