Мельгунов Пётр Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1685
Дата смерти08.05.1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1720
Сын: Мельгунов Александр Петрович
Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
После 1720
Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна
Бракосочетание
1720
Рождение ребёнка
09.02.1722
Сын: Мельгунов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Бекович-Черкасская Наталья Петровна
Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
После 1740
Сын: Мельгунов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1741
Сын: Мельгунов Андрей Петрович
Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна
Смерть
08.05.1751