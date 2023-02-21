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Мельгунов Пётр Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1685

Дата смерти

08.05.1751

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1720

Сын: Мельгунов Александр Петрович

Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
После 1720

Сын: Мельгунов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна

Бракосочетание
1720

Жена: Мельгунова Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1722

Сын: Мельгунов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Бекович-Черкасская Наталья Петровна

Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
После 1740

Сын: Мельгунов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1741

Сын: Мельгунов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Мельгунова Евфимия Васильевна

Смерть
08.05.1751
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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