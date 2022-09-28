Мельгунов Пётр Наумович
мужской, родился 01.12.1685
умер 08.05.1751, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна08.07.1705 г.р.
Дети
Мельгунов Александр ПетровичПосле 1720 г.р.
Мельгунов Пётр ПетровичПосле 1720 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1720
Рождение ребёнка
После 1720
Рождение ребёнка
После 1720
Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1722
Сын: Мельгунов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Бекович-Черкасская (Мельгунова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
После 1740
Сын: Мельгунов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1741
Сын: Мельгунов Андрей Петрович
Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна
Смерть
08.05.1751
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург