Мельгунов Пётр Наумович 01.12.1685 — найти родственников по фамилии на Familio

Мельгунов Пётр Наумович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.12.1685

умер 08.05.1751, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна08.07.1705 г.р.
Дети
Мельгунов Александр ПетровичПосле 1720 г.р.
Мельгунов Пётр ПетровичПосле 1720 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1720

Жена: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
После 1720

Сын: Мельгунов Александр Петрович

Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
После 1720

Сын: Мельгунов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1722

Сын: Мельгунов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Бекович-Черкасская (Мельгунова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
После 1740

Сын: Мельгунов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1741

Сын: Мельгунов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Мельгунова (Римская-Корсакова) Евфимия Васильевна

Смерть
08.05.1751
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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