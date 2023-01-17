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Мельгунов Алексей Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.02.1722

Дата смерти

02.07.1788

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1722

Отец: Мельгунов Пётр Наумович

Мать: Мельгунова Евфимия Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Мельгунов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Мельгунова Маргарита Парменовна

Бракосочетание
01.05.1766

Жена: Мельгунова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1770

Дочь: Волконская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Мельгунова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
До 1770

Сын: Мельгунов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Мельгунова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельгунова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Мельгунова Маргарита Парменовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельгунова Маргарита Парменовна

Смерть
02.07.1788
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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