Мельгунов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения09.02.1722
Дата смерти02.07.1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1722
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мельгунов Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Мельгунова Маргарита Парменовна
Бракосочетание
01.05.1766
Рождение ребёнка
17.05.1770
Дочь: Волконская Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Мельгунова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1770
Сын: Мельгунов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Мельгунова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельгунова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Мельгунова Маргарита Парменовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1788
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область