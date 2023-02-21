Мельгунова (Салтыкова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельгунова (Салтыкова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1742

Дата смерти

26.12.1782

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1766

Муж: Мельгунов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
17.05.1770

Дочь: Волконская Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Мельгунов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
До 1770

Сын: Мельгунов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Мельгунов Алексей Петрович

Смерть
26.12.1782
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Погребена в Толгском монастыре, близ Ярославля. Рядом с нею, шесть лет спустя, похоронен был её муж.
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