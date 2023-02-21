Мельгунова (Салтыкова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1742
Дата смерти26.12.1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1766
Рождение ребёнка
17.05.1770
Дочь: Волконская Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Мельгунов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
До 1770
Сын: Мельгунов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Мельгунов Алексей Петрович
Смерть
26.12.1782
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Погребена в Толгском монастыре, близ Ярославля. Рядом с нею, шесть лет спустя, похоронен был её муж.