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Салтыков Иван Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Глебова (Салтыкова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна

Бракосочетание
?.02.1736

Жена: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.10.1736

Сын: Салтыков Николай Иванович

Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.01.1738

Дочь: Нарышкина (Салтыкова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Мусина-Пушкина (Салтыкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Салтыков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1742

Дочь: Мельгунова (Салтыкова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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