Салтыков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Глебова (Салтыкова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна
Бракосочетание
?.02.1736
Рождение ребёнка
31.10.1736
Сын: Салтыков Николай Иванович
Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
23.01.1738
Дочь: Нарышкина (Салтыкова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Мусина-Пушкина (Салтыкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Салтыков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1742
Дочь: Мельгунова (Салтыкова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно