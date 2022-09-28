Мельгунова (Лермант) Маргарита Парменовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мельгунова (Лермант) Маргарита Парменовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Мельгунов Алексей Петрович09.02.1722 г.р.
Дети
Мельгунов Пётр Алексеевич1751 г.р.
Мельгунова Александра АлексеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельгунова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Мельгунов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельгунов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Мельгунов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Мельгунов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

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