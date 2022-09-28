Мельгунова (Лермант) Маргарита Парменовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Мельгунов Алексей Петрович09.02.1722 г.р.
Дети
Мельгунов Пётр Алексеевич1751 г.р.
Мельгунова Александра АлексеевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельгунова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Мельгунов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мельгунов Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Мельгунов Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно