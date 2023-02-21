Мельгунова (Лермант) Маргарита Парменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельгунова (Лермант) Маргарита Парменовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Мельгунов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Мельгунов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельгунова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Мельгунов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельгунов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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