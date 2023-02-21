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Авдотья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1784

Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.08.1789

Сын: Римский-Корсаков Павел Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Рождение ребёнка
21.11.1793

Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Римский-Корсаков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Смерть
1836
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