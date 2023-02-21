Авдотья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1784
Сын: Римский-Корсаков Андрей Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.08.1789
Сын: Римский-Корсаков Павел Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Рождение ребёнка
21.11.1793
Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1800
Сын: Римский-Корсаков Пётр Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Алексей Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Смерть
1836