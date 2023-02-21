Римский-Корсаков Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРимский-Корсаков Михаил Петрович

Римский-Корсаков Михаил Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

03.08.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Мать: Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Павел Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.08.1836
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close