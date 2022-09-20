Римский-Корсаков Михаил Петрович
мужской, родился 1791
умер 03.08.1836, Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МатьАвдотья Яковлевна1763 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Пётр Воинович1745 г.р.
Дети
Римская-Корсакова Мария МихайловнаНеизвестно г.р.
Римский-Корсаков Павел МихайловичНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Мать: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Павел Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.08.1836
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область