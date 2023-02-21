Римский-Корсаков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти03.08.1836
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Римский-Корсаков Пётр Воинович
Мать: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Павел Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.08.1836
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область