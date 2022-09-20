Римский-Корсаков Михаил Петрович 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Римский-Корсаков Михаил Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1791

умер 03.08.1836, Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Мать
Авдотья Яковлевна1763 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Пётр Воинович1745 г.р.
Дети
Римская-Корсакова Мария МихайловнаНеизвестно г.р.
Римский-Корсаков Павел МихайловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Римский-Корсаков Пётр Воинович

Мать: Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Павел Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.08.1836
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

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