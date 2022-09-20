Римский-Корсаков Пётр Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Римский-Корсаков Михаил Петрович1791 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова Елизавета НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Римская-Корсакова Евгения ПетровнаНеизвестно г.р.
Римская-Корсакова Лидия ПетровнаНеизвестно г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Евгения Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иннокентий Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Лидия Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Раиса Петровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.