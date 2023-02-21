Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Евгения Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иннокентий Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Лидия Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Раиса Петровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно