Римский-Корсаков Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1844
Дата смерти21.06.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1844
Место жительства
С 1844 по 1862
Место жительства
С 1865 по 1908
Бракосочетание
30.06.1872
Рождение ребёнка
20.08.1873
Сын: Римский-Корсаков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
27.09.1875
Дочь: Троицкая Софья Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1878
Сын: Римский-Корсаков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1882
Сын: Римский-Корсаков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1884
Дочь: Штейнберг Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
10.01.1888
Дочь: Римская-Корсакова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
22.12.1889
Сын: Римский-Корсаков Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Смерть
21.06.1908
Любенск, Плюсский муниципальный район, Псковская область