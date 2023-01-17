Римский-Корсаков Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Николай Андреевич

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Место рождения

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.03.1844

Дата смерти

21.06.1908

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1844

Отец: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Мать: Римская-Корсакова Софья Васильевна

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1844 по 1862
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1865 по 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
30.06.1872

Жена: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1873

Сын: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1875

Дочь: Троицкая Софья Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1878

Сын: Римский-Корсаков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1882

Сын: Римский-Корсаков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1884

Дочь: Штейнберг Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1888

Дочь: Римская-Корсакова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1889

Сын: Римский-Корсаков Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.06.1908
Любенск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
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