Римская-Корсакова (Пургольд) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Пургольд) Надежда Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.10.1848

Дата смерти

24.05.1919

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
30.06.1872

Муж: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1873

Сын: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1875

Дочь: Троицкая Софья Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1878

Сын: Римский-Корсаков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1882

Сын: Римский-Корсаков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1884

Дочь: Штейнберг Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1888

Дочь: Римская-Корсакова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1889

Сын: Римский-Корсаков Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.05.1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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