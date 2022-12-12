Римская-Корсакова (Пургольд) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1848
Дата смерти24.05.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1872
Рождение ребёнка
20.08.1873
Сын: Римский-Корсаков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
27.09.1875
Дочь: Троицкая Софья Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
17.10.1878
Сын: Римский-Корсаков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
13.01.1882
Сын: Римский-Корсаков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
25.11.1884
Дочь: Штейнберг Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1888
Дочь: Римская-Корсакова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1889
Сын: Римский-Корсаков Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Смерть
24.05.1919