Троицкая (Римская-Корсакова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Римская-Корсакова) Софья Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.09.1875

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1875

Отец: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Мать: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
20.04.1903

Муж: Троицкий Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Троицкая Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Троицкий Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головкина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Троицкий Владимир Петрович

Смерть
?.07.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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