Троицкая (Римская-Корсакова) Софья Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1875
Дата смерти?.07.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1875
Бракосочетание
20.04.1903
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Троицкая Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Троицкий Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головкина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Троицкий Владимир Петрович
Смерть
?.07.1943