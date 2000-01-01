Троицкий Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроицкий Владимир Петрович

Троицкий Владимир Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1876

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1903

Жена: Троицкая Софья Николаевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Троицкая Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Троицкая Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головкина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Троицкая Софья Николаевна

Смерть
1926
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close