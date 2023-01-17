Римский-Корсаков Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1882
Дата смерти25.06.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1810
Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Ольга Артемьевна
Рождение
13.01.1882
Бракосочетание
06.04.1909
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Римская-Корсакова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Ольга Артемьевна
Смерть
25.06.1970