Римский-Корсаков Владимир Николаевич
мужской, родился 13.01.1882, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 25.06.1970, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьРимская-Корсакова (Пургольд) Надежда Николаевна19.10.1848 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Николай Андреевич18.03.1844 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Гилянова) Ольга Артемьевна01.06.1887 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Андрей Владимирович29.08.1910 г.р.
Римская-Корсакова Татьяна Владимировна17.01.1915 г.р.
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Рождение
13.01.1882
Бракосочетание
06.04.1909
Рождение ребёнка
29.08.1910
Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Гилянова) Ольга Артемьевна
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Римская-Корсакова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Гилянова) Ольга Артемьевна
Смерть
25.06.1970