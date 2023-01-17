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Римский-Корсаков Владимир Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.01.1882

Дата смерти

25.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1810

Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Ольга Артемьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
13.01.1882

Отец: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Мать: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
06.04.1909

Жена: Римская-Корсакова Ольга Артемьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Римская-Корсакова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Ольга Артемьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.06.1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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