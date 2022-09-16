Римский-Корсаков Владимир Николаевич 13.01.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Римский-Корсаков Владимир Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.01.1882, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 25.06.1970, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Римская-Корсакова (Пургольд) Надежда Николаевна19.10.1848 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Николай Андреевич18.03.1844 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Гилянова) Ольга Артемьевна01.06.1887 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Андрей Владимирович29.08.1910 г.р.
Римская-Корсакова Татьяна Владимировна17.01.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1882

Отец: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Мать: Римская-Корсакова (Пургольд) Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
06.04.1909

Жена: Римская-Корсакова (Гилянова) Ольга Артемьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
29.08.1910

Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Гилянова) Ольга Артемьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Римская-Корсакова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Гилянова) Ольга Артемьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
25.06.1970
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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