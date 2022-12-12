Римская-Корсакова (Гилянова) Ольга Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Гилянова) Ольга Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1887

Дата смерти

26.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1810

Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
01.06.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.04.1909

Муж: Римский-Корсаков Владимир Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Римская-Корсакова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.01.1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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