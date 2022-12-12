Римская-Корсакова (Гилянова) Ольга Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1887
Дата смерти26.01.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1810
Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Николаевич
Рождение
01.06.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1909
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Римская-Корсакова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Николаевич
Смерть
26.01.1956