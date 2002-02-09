Римский-Корсаков Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения29.08.1810
Дата смерти09.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1810
Бракосочетание
С 1935 по 1940
Рождение ребёнка
04.09.1936
Сын: Римский-Корсаков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Каменская Татьяна Александровна
Бракосочетание
27.04.1944
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.08.1953
Сын: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Михайловская Светлана Михайловна
Смерть
09.02.2002