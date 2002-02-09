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Римский-Корсаков Андрей Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

29.08.1810

Дата смерти

09.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1810

Отец: Римский-Корсаков Владимир Николаевич

Мать: Римская-Корсакова Ольга Артемьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
С 1935 по 1940

Жена: Каменская Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1936

Сын: Римский-Корсаков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Каменская Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
27.04.1944

Жена: Михайловская Светлана Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.08.1953

Сын: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Михайловская Светлана Михайловна

Смерть
09.02.2002
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