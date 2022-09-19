Римский-Корсаков Николай Андреевич
мужской, родился 23.08.1953
МатьМихайловская Светлана Михайловна16.08.1912 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Андрей Владимирович29.08.1910 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна11.03.1953 г.р.
Дети
Виноградова (Римская-Корсакова) Мария Николаевна15.08.1978 г.р.
Римская-Корсакова Надежда Николаевна30.03.1985 г.р.
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Рождение
23.08.1953
Бракосочетание
25.01.1974
Рождение ребёнка
15.08.1978
Дочь: Виноградова (Римская-Корсакова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1985
Дочь: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна
Москва, город федерального значения Москва