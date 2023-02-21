Римский-Корсаков Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1953
Бракосочетание
25.01.1974
Рождение ребёнка
15.08.1978
Дочь: Виноградова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Людмила Красармовна
Рождение ребёнка
30.03.1985
Дочь: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Людмила Красармовна