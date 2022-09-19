Римский-Корсаков Николай Андреевич 23.08.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Римский-Корсаков Николай Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.08.1953

Мать
Михайловская Светлана Михайловна16.08.1912 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Андрей Владимирович29.08.1910 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна11.03.1953 г.р.
Дети
Виноградова (Римская-Корсакова) Мария Николаевна15.08.1978 г.р.
Римская-Корсакова Надежда Николаевна30.03.1985 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1953

Отец: Римский-Корсаков Андрей Владимирович

Мать: Михайловская Светлана Михайловна

Бракосочетание
25.01.1974

Жена: Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна

Рождение ребёнка
15.08.1978

Дочь: Виноградова (Римская-Корсакова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.03.1985

Дочь: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна

Москва, город федерального значения Москва

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