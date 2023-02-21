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Римский-Корсаков Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1953

Отец: Римский-Корсаков Андрей Владимирович

Мать: Михайловская Светлана Михайловна

Бракосочетание
25.01.1974

Жена: Римская-Корсакова Людмила Красармовна

Рождение ребёнка
15.08.1978

Дочь: Виноградова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Людмила Красармовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1985

Дочь: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Людмила Красармовна

Москва, город федерального значения Москва
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