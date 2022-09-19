Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна 11.03.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.03.1953, г. Будапешт, Венгерская Народная Республика

Супруги
Римский-Корсаков Николай Андреевич23.08.1953 г.р.
Дети
Виноградова (Римская-Корсакова) Мария Николаевна15.08.1978 г.р.
Римская-Корсакова Надежда Николаевна30.03.1985 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Будапешт, Венгерская Народная Республика

Бракосочетание
25.01.1974

Муж: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
15.08.1978

Дочь: Виноградова (Римская-Корсакова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.03.1985

Дочь: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва

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