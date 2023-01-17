Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна

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Место рождения

г. Будапешт, Венгерская Народная Республика

Дата рождения

11.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Будапешт, Венгерская Народная Республика
Бракосочетание
25.01.1974

Муж: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
15.08.1978

Дочь: Виноградова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1985

Дочь: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
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