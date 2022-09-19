Римская-Корсакова (Иванова) Людмила Красармовна
женский, родилась 11.03.1953, г. Будапешт, Венгерская Народная Республика
Супруги
Римский-Корсаков Николай Андреевич23.08.1953 г.р.
Дети
Виноградова (Римская-Корсакова) Мария Николаевна15.08.1978 г.р.
Римская-Корсакова Надежда Николаевна30.03.1985 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Будапешт, Венгерская Народная Республика
Бракосочетание
25.01.1974
Рождение ребёнка
15.08.1978
Дочь: Виноградова (Римская-Корсакова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1985
Дочь: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Москва, город федерального значения Москва