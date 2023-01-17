Михайловская Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1912
Дата смерти22.02.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1944
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.08.1953
Сын: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Владимирович
Смерть
22.02.1994
Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.