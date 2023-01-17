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Михайловская Светлана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1912

Дата смерти

22.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1944

Муж: Римский-Корсаков Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.08.1953

Сын: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Владимирович

Смерть
22.02.1994
Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
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