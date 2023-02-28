Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1884
Дата смерти28.05.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1884
Бракосочетание
04.06.1908
Рождение ребёнка
1909
Сын: Штейнберг Дмитрий Максимилианович
Отец ребёнка: Штейнберг Максимилиан Осеевич
Рождение ребёнка
19.10.1911
Сын: Штейнберг Сергей Максимилианович
Отец ребёнка: Штейнберг Максимилиан Осеевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Штейнберг Надежда Максимилиановна
Отец ребёнка: Штейнберг Максимилиан Осеевич
Смерть
28.05.1971