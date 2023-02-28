Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.11.1884

Дата смерти

28.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1884

Отец: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Мать: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
04.06.1908

Муж: Штейнберг Максимилиан Осеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Штейнберг Дмитрий Максимилианович

Отец ребёнка: Штейнберг Максимилиан Осеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Штейнберг Сергей Максимилианович

Отец ребёнка: Штейнберг Максимилиан Осеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Штейнберг Надежда Максимилиановна

Отец ребёнка: Штейнберг Максимилиан Осеевич

Смерть
28.05.1971
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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