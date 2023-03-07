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Штейнберг Дмитрий Максимилианович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1909

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Штейнберг Максимилиан Осеевич

Мать: Штейнберг Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1931

Жена: Штейнберг Кира Александровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Штейнберг Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Штейнберг Кира Александровна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Штейнберг Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Штейнберг Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Горелова Наталия Дмитриевна

Мать ребёнка: Штейнберг Елена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штейнберг Елена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штейнберг Екатерина Ивановна

Смерть
1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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