Штейнберг Дмитрий Максимилианович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
1932
Сын: Штейнберг Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Штейнберг Кира Александровна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Штейнберг Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Штейнберг Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Горелова Наталия Дмитриевна
Мать ребёнка: Штейнберг Елена Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962