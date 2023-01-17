Штейнберг (Мещерская) Кира Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейнберг (Мещерская) Кира Александровна

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Место рождения

Логи, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.06.1909

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Логи, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Около 1931

Муж: Штейнберг Дмитрий Максимилианович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Штейнберг Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Штейнберг Дмитрий Максимилианович

Смерть
1991
Толмачёво, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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