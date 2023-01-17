Штейнберг (Мещерская) Кира Александровна
Место рождения
Дата рождения10.06.1909
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
1932
Сын: Штейнберг Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Штейнберг Дмитрий Максимилианович
Смерть
1991
Толмачёво, Лужский муниципальный район, Ленинградская область