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Штейнберг Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

25.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Штейнберг Дмитрий Максимилианович

Мать: Штейнберг Кира Александровна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Штейнберг Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Штейнберг N

Рождение ребёнка
1973

Сын: Штейнберг Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Штейнберг NN

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Штейнберг Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Штейнберг NN

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штейнберг NN

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штейнберг N

Смерть
25.10.2001
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