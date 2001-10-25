Штейнберг Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти25.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Штейнберг Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Штейнберг N
Рождение ребёнка
1973
Сын: Штейнберг Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Штейнберг NN
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Штейнберг Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Штейнберг NN
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штейнберг NN
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штейнберг N
Смерть
25.10.2001