Штейнберг (Степча) NN
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1973
Сын: Штейнберг Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Штейнберг Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Штейнберг Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Штейнберг Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно