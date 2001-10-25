Штейнберг (Степча) NN — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейнберг (Степча) NN

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Сын: Штейнберг Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Штейнберг Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Штейнберг Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Штейнберг Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штейнберг Сергей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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