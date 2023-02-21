Штейнберг Максимилиан Осеевич
Место рожденияг. Вильна, Виленская губерния, Российская Империя
Дата рождения04.07.1883
Дата смерти06.12.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Вильна, Виленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
04.06.1908
Рождение ребёнка
1909
Сын: Штейнберг Дмитрий Максимилианович
Мать ребёнка: Штейнберг Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
19.10.1911
Сын: Штейнберг Сергей Максимилианович
Мать ребёнка: Штейнберг Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Штейнберг Надежда Максимилиановна
Мать ребёнка: Штейнберг Надежда Николаевна
Смерть
06.12.1946