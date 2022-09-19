Штейнберг Максимилиан Осеевич
мужской, родился 04.07.1883, г. Вильна, Виленская губерния, Российская Империя
умер 06.12.1946, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна25.11.1884 г.р.
Дети
Штейнберг Дмитрий Максимилианович1909 г.р.
Штейнберг Сергей Максимилианович19.10.1911 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Вильна, Виленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
04.06.1908
Рождение ребёнка
1909
Сын: Штейнберг Дмитрий Максимилианович
Мать ребёнка: Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
19.10.1911
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Штейнберг Надежда Максимилиановна
Мать ребёнка: Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна
Смерть
06.12.1946