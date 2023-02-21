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Штейнберг Максимилиан Осеевич

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Место рождения

г. Вильна, Виленская губерния, Российская Империя

Дата рождения

04.07.1883

Дата смерти

06.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вильна, Виленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
04.06.1908

Жена: Штейнберг Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Штейнберг Дмитрий Максимилианович

Мать ребёнка: Штейнберг Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Штейнберг Сергей Максимилианович

Мать ребёнка: Штейнберг Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Штейнберг Надежда Максимилиановна

Мать ребёнка: Штейнберг Надежда Николаевна

Смерть
06.12.1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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