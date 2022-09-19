Штейнберг Максимилиан Осеевич 04.07.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Штейнберг Максимилиан Осеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.07.1883, г. Вильна, Виленская губерния, Российская Империя

умер 06.12.1946, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна25.11.1884 г.р.
Дети
Штейнберг Дмитрий Максимилианович1909 г.р.
Штейнберг Сергей Максимилианович19.10.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вильна, Виленская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
04.06.1908

Жена: Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Штейнберг Дмитрий Максимилианович

Мать ребёнка: Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Штейнберг Сергей Максимилианович

Мать ребёнка: Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Штейнберг Надежда Максимилиановна

Мать ребёнка: Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна

Смерть
06.12.1946
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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